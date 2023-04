Congo-Kinshasa: De Corato, tutto inutile se non si trova mandante omicidio Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grave che per un fatto così importante, non sia stato ancora arrestato ed individuato il mandante. È tutto inutile se non lo si trova". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, commentando la condanna all'ergastolo inflitta dal tribunale militare congolese ai 6 imputati accusate per l'omicidio dell'Ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, uccisi in un attacco il 22 febbraio del 2021.(Rem)