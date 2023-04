Emilia-Romagna: Bonaccini, auto contro silos, ci stringiamo a famiglia dei tre fratelli morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo profondo cordoglio per la tragedia di Bertinoro, che ha visto il decesso di una ragazza di 18 anni e dei due fratelli minorenni. “Ci stringiamo alla famiglia e alla comunità tutta”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Emilia-Romagna e del Partito democratico, Stefano Bonaccini, commentando quanto accaduto oggi in provincia di Forlì-Cesena, dove tre fratelli sono stati schiacciati in auto da un silos di un’azienda agricola. (Rin)