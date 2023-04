Usa: indagini Trump, repubblicani chiedono ad avvocato della procura di Manhattan di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa, il repubblicano Jim Jordan, ha chiesto a Matthew Colangelo di testimoniare nel quadro delle indagini avviate nei confronti dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, dopo l’incriminazione di Donald Trump per falso in bilancio. A Colangelo, ex funzionario del dipartimento della Giustizia che attualmente lavora come procuratore anziano nell’ufficio di Bragg, è stato chiesto di presentarsi a testimoniare e di consegnare alla commissione la documentazione in suo possesso relativa alle indagini. Colangelo era tra gli avvocati dell’ufficio del procuratore generale di New York che hanno portato avanti le indagini sulla Trump Foundation. “Alla luce del lavoro svolto per diversi uffici governativi che stanno indagando sull’ex presidente Donald Trump, chiediamo la vostra cooperazione alle indagini”, si legge nella lettera firmata da Jordan, che ha fissato la testimonianza per il prossimo 21 aprile. (Was)