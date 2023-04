Vaticano: Via Crucis, in Terra Santa violenza sembra unico linguaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima meditazione della Via Crucis al Colosseo è incentrata sulla Terra Santa, dove "la violenza sembra essere il nostro unico linguaggio. Giustizia e perdono non riescono a parlarsi", si legge nella prima meditazione. "Viviamo insieme, senza riconoscerci l'un l'altro, rifiutando l'uno l'esistenza dell'altro, condannandoci a vicenda, in un circolo vizioso senza fine e sempre più violento". In questo contesto "carico di odio e rancore, siamo anche noi chiamati a esprimere un giudizio e a prendere la nostra decisione". "Cristo ci invita a non usare il metro di Pilato e della folla – si legge ancora – ma a riconoscere la sofferenza dell'altro, a mettere in dialogo giustizia e perdono, e a desiderare la salvezza per tutti, anche per i ladroni". (Civ)