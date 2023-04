Francia: premier Borne chiarisce, allineata con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier francese Elisabeth Borne si dice allineata con il presidente Emmanuel Macron. "C'è bisogno di calma nel Paese e di apportare delle risposte rapide. Siamo perfettamente allineati su questo tema", ha detto Borne durante un punto stampa tenuto nell'ambito di una visita a Rodez. In mattinata il quotidiano "Le Monde" e il settimanale "Le Point" hanno riportato delle dichiarazione della prima ministra, che commentava le tensioni sulla riforma delle pensioni sostenendo che non bisogna "affrettare le cose" e che i sindacati non devono essere "umiliati". Parole che hanno fatto reagire l'entourage del presidente Macron: "La linea è stata data dal presidente della Repubblica in occasione della sua intervista su ‘France 2’ e ‘Tf1’", ha fatto sapere lo staff del Capo dello Stato, facendo riferimento all'intervista rilasciata da Macron nei giorni scorsi. L'entourage di Borne ha poi chiarito che da parte della premier "non c'è volontà di allontanarsi" dal programma del presidente.(Frp)