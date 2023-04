Vaticano: Via Crucis, nella seconda stazione un migrante racconta Libia e Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda meditazione della Via Crucis al Colosseo c'è la testimonianza di pace da un migrante dell'Africa Occidentale. "La mia Via Crucis cominciò sei anni fa, quando lasciai la mia città", ha raccontato il giovane, parlando di "auto bruciate, taniche d'acqua vuote, cadaveri di persone, fino a giungere in Libia. Chi doveva ancora pagare i trafficanti per la traversata fu rinchiuso e torturato fino a quando non pagò. Alcuni persero la vita, altri la testa", si legge nella meditazione. Poi le traversate in mare, tra cui una su un gommone con altre 100 persone, salvati su una nave che però li ha ricondotti in Libia. Ancora detenzioni e violenze, poi di nuovo in acqua con i compagni che annegavano e lui che si addormentò "sperando di morire". Lo salvarono pescatori e Ong. Arrivato a Malta "rimasi in un centro per sei mesi e lì persi la testa; ogni sera chiedevo a Dio perché: perché uomini come noi devono ritenerci nemici?", conclude la meditazione. "Liberaci, Signore Gesù", è la preghiera, dalle "facili condanne del prossimo", dai "giudizi affrettati", dalle "chiacchiere distruttrici". (Civ)