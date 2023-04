© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro ad Elly Schlein e alla nuova segreteria del Partito democratico. Ora avanti tutta, insieme, uniti e con coraggio per una rinnovata stagione del Pd e per tornare ad essere guida del nostro Paese". Lo scrive su Facebook la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (Com)