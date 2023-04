Usa: governo valuta provvedimenti contro la società russa Kaspersky Lab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio Usa sta valutando possibili azioni contro la società russa Kaspersky Lab, specializzata nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che il caso potrebbe rappresentare una base per future azioni analoghe da parte del governo federale, contro società straniere la cui attività è in grado di porre rischi per la sicurezza nazionale, come il social network cinese TikTok. Kaspersky Lab, i cui prodotti sono stati cancellati da qualsiasi rete governativa statunitense durante l’amministrazione Trump, ha negato più volte di lavorare per il governo russo al fine di facilitare attività di spionaggio. In una dichiarazione al quotidiano, un portavoce del dipartimento ha detto di non voler commentare “azioni specifiche, ma che il governo federale è costantemente impegnato a proteggere i dati personali dei cittadini da qualsiasi rischio”. (Was)