Siccità:Forte (Fd'I), Dal governo un quadro di riferimento per affrontare l'emergenza

- Dal governo "un quadro di riferimento per affrontare l'emergenza siccità". Lo afferma in una nota il Consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Matteo Forte. "Con l'approvazione del decreto legge sulla siccità in Consiglio dei Ministri abbiamo una gamma di azioni che permettono di affrontare il tema in modo complessivo: dalla possibilità di utilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate, a quella di costruire invasi in deroga alle norme urbanistiche, fino alla cabina di regia interistituzionale per coordinare le azioni di più enti". "Qui abbiamo interventi di segno opposto rispetto a quelli messi in campo fino a ora. Purtroppo a Milano, per esempio, la scorsa estate abbiamo assistito a misure prese più per uscire sui giornali che non per affrontare di petto l'emergenza, con l'effetto di sacrificare il verde in città" conclude l'esponente di Fd'I. (Com)