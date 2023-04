Libano: missione Onu apre indagine su lanci razzi verso Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha aperto un'indagine sui lanci di razzi verso Israele avvenuti ieri e nelle prime ore di oggi. Lo ha annunciato Candice Ardell, vicedirettore dell'ufficio informazioni dell'Unifil. "Le forze di pace dell'Unifil, con il supporto delle forze armate libanesi, stanno visitando i luoghi di lancio e atterraggio dei razzi, per raccogliere prove e chiarire i fatti", ha detto Ardell. "Il capo missione e comandante di Unifil, generale Aroldo Lazaro, continua a mantenere i contatti con le parti, attraverso il meccanismo di collegamento e coordinamento istituito da Unifil, per contribuire a ridurre le tensioni. lungo la Linea Blu", ha aggiunto.(Res)