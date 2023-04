© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio dell’Anas è morto sul posto di lavoro, a causa di un malore. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, in via Silicella, in zona Torre Maura, a Roma. L’uomo, un 67enne, è stato colto da un malore mentre si trovava su un mezzo da lavoro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.(Rer)