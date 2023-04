Vaticano: Padre Cantalamesa, nichilismo è vero "buco nero" di universo spirituale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nichilismo "è il vero 'buco nero' dell'universo spirituale". Lo ha detto Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia durante l'omelia per la celebrazione della Passione di Cristo nella Basilica vaticana. Padre Catalemessa ha spiegato come Dio muore ogni giorno per i nostri peccati "e per quelli di tutto il mondo". Ma la sua risurrezione ci assicura che questa strada non va verso la disfatta, ma, grazie al nostro pentimento, porta a quella "apoteosi della vita", invano cercata altrove". Continuando la sua omelia, il predicatore della Casa Pontificia ha quindi spiegato: "Perché parlare di questo durante la liturgia del Venerdì Santo? Non per convincere gli atei che Dio non è morto. I più celebri tra essi l'hanno scoperto per conto proprio, nel momento in cui hanno chiuso gli occhi alla luce - meglio, alle tenebre - di questo mondo. Quanto a quelli tra loro che sono ancora in vita, per convincerli occorrono ben altri mezzi che le parole di un predicatore. Mezzi che il Signore non farà mancare a chi ha il cuore aperto alla verità, come chiederemo a Dio nella preghiera universale che seguirà". (Civ)