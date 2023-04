Lavoro: nel Lazio meno 280 mila contratti stabili, turismo e commercio settori più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, negli ultimi sei anni, si sono persi 280 mila contratti a tempo indeterminato. A fronte di un maggior numero di assunzioni, infatti, nel 2022 ad aumentare sono stati soprattutto i lavoratori a tempo determinato, con un tasso di precarietà molto impattante. Un problema che è generalizzato ma che investe soprattutto turismo e commercio. Tra il 2016 e il 2022, secondo quanto emerge dall'elaborazione dei dati Inps, nella Regione sono stati quasi 280 mila i contratti a tempo indeterminato ad essere andati persi. Dati che, secondo la Cgil di Roma e del Lazio "nel complesso disegnano un Lazio più precario" con "il 56,2 per cento delle nuove assunzioni che sono a tempo determinato e i nuovi contratti a tempo indeterminato che si fermano al 16 per cento”, spiega il sindacato in un post pubblicato sui social. (segue) (Rer)