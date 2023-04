© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria. Elly Schlein aveva parlato di unità e pluralismo ma in realtà non si è voluta riconoscere la ricchezza delle differenze espresse dagli iscritti nel congresso dei circoli”. Lo scrive su Twitter Gianni Cuperlo, ex candidato alla segreteria dem. “Lavoreremo lo stesso a un Pd più coraggioso e coerente”, aggiunge. (Rin)