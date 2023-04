Pd: Fassino, da area Bonaccini atto di responsabilità, ora Schlein riconosca le diverse sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur con perplessità sul profilo che è venuta assumendo la nuova segreteria, l'area Bonaccini, accettando di esserne partecipe, ha compiuto un atto di responsabilità e di apertura di credito, consapevole della domanda di unità e di coesione che viene dai nostri iscritti ed elettori. E consapevole che un Pd forte e coeso sia essenziale per condurre una efficace opposizione alla destra. Così come coesione e unità sono essenziali per affrontare in modo credibile i molti appuntamenti elettorali dei prossimi mesi. Spetta adesso alla segretaria Schlein di dimostrare con atti visibili di voler dirigere effettivamente con spirito aperto e unitario, riconoscendo il contributo delle diverse sensibilità politiche e culturali che, fin dalla fondazione, caratterizzano il Partito democratico. Se ciò non avvenisse si mancherebbe una grande occasione, frustrando quella speranza di rinnovamento e di rilancio espresso dai partecipanti ai Congressi e alle Primarie". Lo scrice su Facebook Pier Fassino, deputato Pd e sostenitore della mozione Bonaccini al recente congresso. (Rin)