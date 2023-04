Sicurezza: De Corato, Viminale invita Prefetti a rafforzare controlli, Sala schieri polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in una circolare della Pubblica Sicurezza inviata a tutti i prefetti e questori, si è posto l'accento sull'attuale scenario politico internazionale e sulla campagna mediatica di mobilitazione degli anarchici. "Il Sindaco di Milano, che partecipa ai vari Comitati per la sicurezza, come intenderà collaborare visto che in città sono presenti le sedi dei Consolati di tutto il Mondo? Schiererà gli uomini della Polizia Locale, visto che ne dispone 3.120, in giro per il capoluogo lombardo? Quale sarà il livello di collaborazione del Comune alle Forze dell'Ordine presenti". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, sulla circolare inviata dal Viminale a tutti i Prefetti e Questori. (Com)