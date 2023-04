Libia: leader militari dell’ovest arrivati a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alti ufficiali della regione occidentale della Libia all’interno del comitato militare 5+5, insieme ai vertici militari, di sicurezza e dei gruppi armati che fanno capo al Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli, sono arrivati a Bengasi per compiere una prima, storica visita nel capoluogo della regione libica orientale della Cirenaica e roccaforte del generale, Khalifa Haftar. Si tratta di un nuovo, possibile passo in avanti verso l’unificazione delle istituzioni militari della Libia, dossier cruciale per la riconciliazione nel Paese nordafricano diviso tra due coalizioni rivali a ovest e ad est. Il colloquio si inserisce nel solco dei simili e precedenti incontri avvenuti a Tripoli e in Tunisia. (segue) (Lit)