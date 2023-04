Libia: leader militari dell’ovest arrivati a Bengasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tunisi alla riunione del “security working group” sulla Libia avevano partecipato i membri Comitato militare libico congiunto 5+5 (formato da alti ufficiali dell’est e dell’ovest della Libia), del rappresentante speciale dell’Onu Bathily, dei due capi di Stato maggiore libici, degli ambasciatori di Regno Unito, Turchia, Italia e Francia e dei rappresentanti dell’Unione Africana. In quell’occasione era stata proposto l’avvio della riunificazione dell’Esercito libico partendo da tre battaglioni in rappresentanza della Tripolitania (ovest), Cirenaica (est) e Fezzan (sud) per intervenire nelle regioni meridionali, con un comandante che dipenda dai due capi di Stato maggiore: il generale Mohamed Al Haddad, che fa capo al Governo di unità nazionale di Tripoli, e il generale Abdelrazek al Nadori, comandante designato dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) con quartier generale ad Ar Rajma, poco fuori Bengasi. (segue) (Lit)