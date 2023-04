Carceri: Mirabelli (Pd), rapporto sul Beccaria è una ferita, farò un’interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima denuncia del Garante milanese del cattivo funzionamento dell'Istituto Beccaria è un'ulteriore ferita che colpisce un'istituzione che è stata a lungo un punto di riferimento tra gli istituti penitenziari minorili e un esempio per il rapporto positivo con la città". Lo scrive su Facebook il senatore milanese del PD Franco Mirabelli sottolineando che "i problemi di oggi hanno cause evidenti nei ritardi inaccettabili dei lavori di ristrutturazione e ampliamento ma, soprattutto, nella mancanza da molti anni di una direzione dedicata che garantisca la continuità di cui c'è bisogno per dare certezze e serenità agli operatori e ai tanti che portano avanti progetti nel l'istituto e su di essi investono". "Nei prossimi giorni presenteremo un'interrogazione per sollecitare la designazione di un direttore stabile e il superamento delle carenze di organico tra gli educatori del Beccaria", conclude. (Com)