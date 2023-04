Migranti: compagnia aerea Cham Wings attiva nel traffico di esseri umani tra Siria e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migranti del Bangladesh si imbarcano su voli charter dalla Siria verso la Libia, da dove poi salpano per raggiungere illegalmente le coste dell'Europa. Secondo un documento dell'intelligence europea visto dal quotidiano “MaltaToday”, i gruppi criminali chiedono ai migranti 1.500 euro ciascuno per il trasferimento tra Damasco, in Siria, e Bengasi, in Libia, utilizzando i voli operati dalla compagnia aerea siriana Cham Wings, di proprietà dell’imprenditore siriano Issam Shammout, sottoposto a sanzioni da parte dell’Ue e attivo nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, delle spedizioni, delle costruzioni e immobiliare. Cham Wings, che non opera nei paesi dell'Ue, è peraltro soggetta alle sanzioni statunitensi e all'interno dell'Ue. (segue) (Res)