Migranti: compagnia aerea Cham Wings attiva nel traffico di esseri umani tra Siria e Libia (2)

- Secondo “Malta Today”, ai migranti viene chiesta una "spesa amministrativa" extra di 500 euro, probabilmente il denaro ricavato dalle organizzazioni criminali per ogni persona. Una volta giunti in Libia, i bengalesi vengono poi imbarcati sui pescherecci che intraprendono il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia. I migranti ricevono i biglietti aerei direttamente in aeroporto: essi possono essere acquistati solo in contanti presso una determinata agenzia di viaggi. L'intelligence suggerisce che i trafficanti sequestrino i passaporti dei migranti e prenotino i voli per loro conto. Le informazioni provengono da Frontex, l'agenzia europea per le frontiere, e dalle sessioni di debriefing della polizia italiana e maltese con i migranti soccorsi. L'intelligence suggerisce che il collegamento aereo con Bengasi sia utilizzato anche per i cittadini siriani, sebbene le due nazionalità vengano trattate separatamente. Data la natura dei voli, i migranti non hanno posti assegnati e, secondo le informazioni raccolte dalle persone soccorse, il comportamento dell'equipaggio sull'aereo non è esattamente piacevole. (segue) (Res)