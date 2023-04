Migranti: compagnia aerea Cham Wings attiva nel traffico di esseri umani tra Siria e Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta sbarcati a Bengasi non ci sono veri e propri controlli di frontiera. Gli ufficiali libici controllano i passaporti e registrano i nominativi su “un taccuino”. I migranti vengono quindi assegnati al rispettivo trafficante, che li porta al rifugio. Alcuni tentano la pericolosa traversata in mare dalle coste orientali della Libia, mentre altri vengono trasferiti sulla costa libica occidentale per il viaggio in mare più breve, ma non meno pericoloso, verso Lampedusa. Fonti informate hanno riferito a “MaltaToday” che una volta in Libia, bengalesi e siriani pagano tariffe più alte rispetto alle altre nazionalità. “Questo sta portando i gruppi criminali a preferire i migranti bengalesi e siriani rispetto ad altre nazionalità nella rotta libica”, hanno riferito le fonti. (Res)