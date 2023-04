Berlusconi: adolescente porta lettera di solidarietà al leader di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Un ragazzo di 17 anni di Cassano d’Adda, F.T., che si è dichiarato “iscritto a Forza Italia giovani e grande tifoso del Milan” ha portato una lettera di solidarietà a Silvio Berlusconi: “Ti scrivo questa lettera perché da quando ho appreso del tuo ricovero al San Raffaele sento di doverti ricambiare un grande favore. In tutti questi anni hai salvato l'Italia, creando lavoro e benessere, aiutando i deboli e valorizzando sempre la libertà. Per questo ho voluto lasciarti questa lettera, per dirti che non sei solo, io sarò sempre con te, con il cuore e con la mente. Sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai”. Interpellato dai cronisti, il giovane ha rivolto un pensiero anche al futuro di Forza Italia: “Sono preoccupato, perché senza di lui penso che nessun altro politico possa prendere il suo posto. Non può esistere Forza Italia senza Berlusconi”, ha dichiarato ai giornalisti. “Berlusconi è il simbolo dei valori garantisti e cristiani che rappresentano il partito. Berlusconi è un esempio per tutti”, ha concluso. (Rem)