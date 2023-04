Sport: Schillaci e Abodi firmano decreto per utilizzo defibrillatori in competizioni e allenamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, hanno firmato il decreto che disciplina la certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti. Lo riferisce il ministero della Salute in una nota, spiegando che il provvedimento aggiorna il precedente decreto ministeriale del 2013 in attuazione di quanto disposto dalla legge 116/2021 e prevede l'utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (Dae) oltre a quelli semiautomatici, anche negli allenamenti e nelle competizioni, nonché l'obbligo per le società sportive di condividere l'uso dei defibrillatori con tutti quelli che usufruiscono degli impianti. Il Dae deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. (segue) (Com)