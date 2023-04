Lazio: Trancassini (Fd'I), eccidi di Leonessa, onore a sacrificio e coraggio di nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi la commemorazione delle vittime degli eccidi di Leonessa. Ripercorrere i luoghi della strage "è una grande emozione" per "onorare il sacrificio e il coraggio dei nostri cittadini che pagarono con la vita il prezzo della nostra libertà". Lo afferma in un una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini. "Oggi ho partecipato alla commemorazione del 79esimo anniversario degli eccidi di Leonessa del 7 aprile 1944. È stata una grande emozione per me ripercorrere, come ogni anno, i luoghi di questa strage per onorare il sacrificio e il coraggio dei nostri cittadini che pagarono con la vita il prezzo della nostra libertà - spiega -. Questo anniversario rappresenta una cicatrice profonda nella storia della nostra comunità: per tanti anni, come sindaco di questo meraviglioso Comune, ho lavorato per custodire la memoria di quanto accaduto affinché potesse diventare ogni giorno un monito contro ogni forma di odio e di violenza", aggiunge. (segue) (Com)