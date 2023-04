Lazio: Trancassini (Fd'I), eccidi di Leonessa, onore a sacrificio e coraggio di nostra comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasmettere alle nuove generazioni i nostri valori, facendo capire loro la gravità degli errori del passato, è un dovere di tutte le nostre istituzioni, non è semplice retorica - sottolinea Trancassini -. In queste occasioni dobbiamo restare uniti e combattere anche l’indifferenza, perché ricordare i nostri martiri rafforza la nostra identità nazionale. Il 7 Aprile 1944 il Comune di Leonessa pagò un prezzo altissimo: 51 vittime innocenti furono uccise senza pietà dalla furia nazifascista. Per questo mi impegno a portare avanti il percorso per l’attribuzione della medaglia d’oro al valore civile al Comune, invece che quella d’argento già assegnata, e ottenere così il giusto riconoscimento del sacrificio e del coraggio delle vittime della nostra comunità”. (Com)