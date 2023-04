Medio Oriente: telefonata Erdogan-Raisi, “il mondo islamico si unisca contro gli attacchi israeliani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha intrattenuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, annunciando che "il mondo islamico dovrebbe essere unito contro gli attacchi di Israele in Palestina". Secondo il quotidiano “The Times of Israel”, la posizione di Erdogan rappresenta un evidente cambiamento dopo che l'ultimo anno la Turchia ha stretto sempre di più i suoi legami con Israele. “Erdogan ha anche invitato Raisi a continuare congiuntamente gli sforzi nelle piattaforme internazionali, in particolare nell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) e nelle Nazioni Unite, per preservare lo status dei luoghi santi". Secondo l’articolo, inoltre, "Erdogan ha affermato che è importante dimostrare unità, in particolare di fronte a atti recenti come l'incendio del sacro Corano nelle città europee”. (Res)