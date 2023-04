Comuni: Paita (Az-Iv), inaccettabile non aiutare i piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I piccoli Comuni sono in grande difficoltà. L'amministrazione centrale non si mette mai nei panni dei sindaci, è inaccettabile che non vengano aiutati". Lo ha detto a "Tagadà" su La7 la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita, commentando la vicenda di Renzo Carisio, sindaco di Viverone, che si è visto spostare sul Pnrr il finanziamento per la costruzione di un asilo e per questo rischia il default. "E' un problema enorme, che potrebbe riguardare 3.000 Comuni. Dall'opposizione mi impegno - ha promesso Paita - ad occuparmi della vicenda in Parlamento". (Rin)