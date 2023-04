Bankitalia: Calandrini (Fd’I), certifica clima di fiducia dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si trova in un contesto economico “difficile e tuttavia le azioni compiute dal governo in questi mesi, e i cui effetti saranno ben più visibili nelle prossime settimane, infondono fiducia ai cittadini. Non lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma Bankitalia”. Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. “Nel Bollettino economico diramato oggi – aggiunge – l'istituto certifica, da una parte, come nel quarto trimestre del 2022 la spesa delle famiglie per i consumi si sia contratta del 1,6 per cento rispetto al terzo trimestre; dall'altra, tuttavia, sempre Bankitalia conferma come già nel bimestre gennaio-febbraio 2023, a fronte di una stazionarietà della spesa, il clima di fiducia dei consumatori sia tornato a crescere e questo anche grazie alle misure governative: queste, negli ultimi mesi, hanno fatto crescere i redditi disponibili degli italiani e mitigato gli effetti negativi di alcune voci di spesa particolarmente gravose, come il rincaro delle bollette. Un segno tangibile – conclude Calandrini – della capacità di questo governo di intercettare i bisogni dei cittadini". (Rin)