Brasile-Giappone: il primo ministro Kishida formalizza invito a Lula per riunione G7

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha formalmente invitato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a partecipare alla prossima riunione del G7, in agenda tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima. L'invito – riferisce una nota dell'ambasciata giapponese a Brasilia - è arrivato nel corso di un colloquio telefonico nella tarda serata di giovedì 6 aprile. "Il premier Kishida ha espresso le sue aspettative per il ruolo attivo nell'incontro del presidente Lula, che ha molta esperienza", si legge. Il 21 marzo, l'ambasciatore del Giappone a Brasilia, Hayashi Teijo, aveva anticipato l'invito per Lula, evidenziando come "essenziale che il Giappone cooperi con il Brasile su questioni globali, come il cambiamento climatico, la salute e lo sviluppo", affermava su Twitter. L'ultima partecipazione del Brasile all'evento risale al 2008, durante il secondo mandato di Lula. (segue) (Brb)