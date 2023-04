Brasile-Giappone: il primo ministro Kishida formalizza invito a Lula per riunione G7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conversazione telefonica durata circa 25 minuti, Lula e Kishida "hanno discusso di temi come la guerra in Ucraina e dei piani condivisi per la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (Unsc). Il Brasile occupa dal 2022 un seggio non permanente e il Giappone entrerà con lo stesso status nel Consiglio per il biennio 2023-2024". I due hanno anche parlato di espandere le relazioni commerciali tra i due paesi. "Il presidente Lula ha dichiarato di avere grande rispetto per il popolo giapponese e la comunità Nikkei e ha espresso il desiderio di espandere ulteriormente le relazioni bilaterali in ambito economico, politico e culturale, compreso il commercio estero durante il suo terzo mandato da presidente, alla luce del grande potenziale delle relazioni economiche tra i due Paesi", conclude la nota. (Brb)