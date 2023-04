Kirghizistan-Tagikistan: conclusa a Bishkek ultimi colloqui su delimitazione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Bishkek l’ultima tornata di colloqui tra le delegazioni dei governi di Kirghizistan e Tagikistan per la delimitazione del confine comune. Lo ha reso noto il oggi il servizio stampa del governo kirghiso, precisando che gli incontri sono iniziati lo scorso primo aprile. A parteciparvi, in particolare, sono stati i gruppi di lavoro composti da esperti di topografia e di affari locali. I colloqui proseguiranno con una futura tornata in Tagikistan. Il confine comune tra i due Paesi centrasiatici, mai definito con chiarezza dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica, è stato teatro negli ultimi mesi di sporadici scontri tra civili e militari, spesso legati alle forniture idriche nell’area.(Res)