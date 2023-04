Sardegna: assessore Industria a Terralba, aziende protagoniste transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ascoltare i destinatari delle misure costituisce un momento importante nel corso di una transizione energetica in cui le aziende devono essere protagoniste”. Lo afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nell’area industriale di Terralba, una delle aree finanziate con i fondi per i Piani per gli insediamenti produttivi (Pip) dalla Regione, che ospita attualmente dei consorzi di aziende. “Con i finanziamenti regionali ci siamo voluti concentrare su azioni volte a ridurre l’impatto ambientale, migliorare le condizioni di sviluppo imprenditoriale e promuovere la localizzazione di nuove iniziative”, ricorda l’assessore dell’Industria. “Siamo sempre disponibili ad occasioni di confronto costruttivo sulle misure energetiche destinate al sistema produttivo in attuazione e in programmazione. Il nostro territorio regionale vanta aziende capaci di fare sistema e restituire al territorio azioni concrete di responsabilità nei confronti delle comunità locali, anche dal punto di vista delle opportunità occupazionali”. (Rsc)