Vaticano: testi Via Crucis frutto di testimonianze ascoltate dal Papa durante suoi viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voci di pace in un mondo di guerra: sarà questo il tema delle testimonianze che saranno raccontate questa sera nel corso della Via Crucis al Colosseo. Sono testi frutto dei racconti di storie che il Santo Padre ha potuto conoscere nel corso dei suoi viaggi apostolici e in altre occasioni ufficiali. Tra coloro che poteranno la loro testimonianza, anche un ragazzo russo e uno ucraino. Dunque la pace al centro della Via Crucis in questo Venerdì Santo, "echi di pace che riaffiorano in questa 'terza guerra mondiale a pezzi', grida che vengono da Paesi e aree oggi dilaniati da violenze, ingiustizie e povertà. Tutti i luoghi dove si patiscono conflitti, odi e persecuzioni sono presenti nella preghiera di questo venerdì santo". (Civ)