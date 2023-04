Ambiente: Caramanica (Rea), serve più unione e sinergia tra associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo dell'animalismo e dell'ambientalismo "è composto da migliaia di associazioni e realtà sociali che quotidianamente agiscono con impegno e passione per la tutela degli animali e per la difesa della natura. Realtà presenti in tutto il territorio italiano, formate da tantissimi volontari, ma che troppo spesso operano in maniera univoca, a volte personale, senza creare sinergia e collaborazione, dilapidando così tutte le potenzialità di questo mondo, che se maggiormente unito, organizzato e coeso, avrebbe certamente la possibilità di portare a casa risultati molto più concreti e sostanziali". Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale del partito politico Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica. "Insomma spesso c'è grande antagonismo tra associazioni quando - invece - si potrebbe lavorare in maniera strutturata e compatta al fine di rendere la battaglia animalista e ambientalista quando più forte possibile. È chiaro ed evidente che serve una decisa inversione di rotta - aggiunge Caramanica -. Per questo motivo, Rivoluzione ecologista animalista, in quanto unico partito animalista, vuole essere il punto di riferimento, l'elemento di raccordo tra territorio, realtà sociali e istituzioni al fine di intraprendere una vera e propria rivoluzione, che collochi le specie del mondo animale su una posizione di reciproco rispetto, così come è giunto il momento di mettere la tutela dell'ambiente come l'elemento politico primario di tutte le nazioni civili. Noi ci siamo, non buttiamo alle ortiche questa grande opportunità", conclude.(Com)