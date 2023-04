Lavoro: Ambrogiani (Pd), dipendenti Coop Roma a rischio, agire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni stiamo seguendo "con particolare preoccupazione una vertenza lavorativa molto complessa e delicata. Per centinaia di lavoratori della Coop, infatti, rischia di essere un dopo Pasqua di passione, visto e considerato che il celebre e rinomato marchio avrebbe intenzione di abbandonare Roma e provincia con la nefasta conseguenza che i dipendenti - che tanto hanno contribuito alla sua grandezza - potrebbero avere un futuro lavorativo sempre più incerto". Lo dichiara, in una nota, il segretario Pd di Marino, Sergio Ambrogiani. "Un contesto allarmante che richiede l'immediato intervento delle istituzioni. Oltre al mantenimento del posto, a nostro giudizio, i lavoratori devono continuare ad avere le stesse condizioni retributive, e gli stessi diritti acquisiti nel tempo: un contesto che spesso viene messo in dubbio quando si passa da un contratto ad un altro, dove chi ci rimette è solamente il lavoratore, da sempre l'anello debole - aggiunge Ambrogiani -. Per questa ragione, Noi del Partito democratico vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai dipendenti Coop, nella consapevolezza maturata che il lavoro è uno dei principi fondamentali, tutelati dalla costituzione italiana".(Com)