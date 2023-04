Argentina: vicepresidente Kirchner, faremo ricorso contro sentenza Alta Corte di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente di Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, ha confermato che il Paese farà ricorso contro la sentenza dell'Alta Corte di Londra, che ha condannato Buenos Aires a pagare oltre 1 miliardo di euro a quattro fondi speculativi. "La sentenza non è definitiva, il Paese farà ricorso" contro i fondi speculativi, ha detto Fernandez de Kirchner via Twitter. "I fondi speculativi ottengono sempre sentenze da tribunali stranieri che non rispettano mai la legge, ma danno loro guadagni straordinari", ha affermato. (segue) (Abu)