Usa: Clarence Thomas dopo accuse di violazioni del codice etico, non sono obbligato a segnalare i miei viaggi

- Il giudice della Corte suprema Clarence Thomas ha affermato che lui e la moglie, Ginni Thomas, non sono obbligati a segnalare alle autorità i viaggi di lusso a cui hanno partecipato a spese di Harlan Crow, imprenditore miliardario statunitense noto per le sue donazioni al Partito repubblicano. In una dichiarazione pubblicata dalla portavoce della Corte suprema, in risposta ad un rapporto pubblicato ieri da ProPublica, organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, il giudice ha affermato che “Harlan e Kathy Crow sono due dei nostri migliori amici, e lo sono stati per oltre 25 anni: alla luce di questo rapporto, abbiamo viaggiato in vacanza insieme”. Nel rapporto di ProPublica viene segnalato che Thomas e la moglie, nota attivista a sostegno dell’ex presidente Donald Trump, hanno partecipato ad una serie di viaggi di lusso a spese di Crow, che li avrebbe anche ospitati a bordo del suo yacht, del suo jet privato e di strutture di proprietà sua o delle sue aziende. Il documento ha portato vari esponenti del Partito democratico a chiedere provvedimenti nei confronti del giudice, per violazioni del codice etico. Nella nota, Thomas ha detto di essersi consultato con “altri giudici” in passato, stabilendo di “non essere obbligato” a segnalare i viaggi e i regali nei registri della Corte suprema. (Was)