I fatti del giorno - Italia (4)

- Inflazione: Bankitalia, calo nel primo trimestre 2023, trainato da componente energetica - Nel corso del primo trimestre, l’inflazione armonizzata al consumo è progressivamente diminuita, all’8,2 per cento in marzo, dal massimo del 12,6 raggiunto in autunno. Il calo ha riflesso l’attenuazione della componente energetica. È quanto emerge dal bollettino economico della Banca d’Italia. “Su questa – specifica la Banca d’Italia – ha inciso soprattutto la riduzione dei prezzi di elettricità e gas, a sua volta determinata dalla flessione delle quotazioni all’ingrosso (tornate sui livelli antecedenti l’invasione dell’Ucraina) e dalle misure di sostegno all’economia approvate con la legge di bilancio per il 2023”. (segue) (Rin)