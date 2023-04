© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: detenzione preventiva per l’ex ministro delegato Nassim Diafat - Il giudice istruttorio della seconda camera del Polo economico e finanziario di Sidi M’hamed, ad Algeri, ieri sera ha disposto la detenzione preventiva per l’ex ministro responsabile per le piccole imprese, Nassim Diafat, presso il carcere di El Harrach, nella capitale dell’Algeria. Lo ha riferito il sito web di informazione algerino “Tsa”. Si tratta del secondo ministro del governo guidato da Aymene Abderrahmane che finisce in manette. Ieri, Diafat si era presentato in tribunale, accusato di malversazione e corruzione, insieme ad altre 37 persone, delle quali quattro dirigenti dello stesso dipartimento per le Piccole imprese. Gli episodi di corruzione in cui è sospettato di essere coinvolto sono legati al complesso pubblico della metallurgia algerina Imetal. Diafat è infatti sospettato di aver traffico di influenza per consentire a diversi membri della sua famiglia di ottenere contratti all’interno del complesso. (segue) (Res)