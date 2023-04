I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: elezioni camera alta Parlamento previste a ottobre - Le elezioni dei Consigli locali della Tunisia, passo fondamentale per la formazione del futuro Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la seconda camera del nuovo Parlamento tunisino in base alla costituzione del 2022, si terranno probabilmente il prossimo mese di ottobre. Lo ha affermato oggi Mohamed Tlili Mansi, portavoce della Commissione elettorale indipendente, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Mansri ha aggiunto che alcuni lavori dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, come l’approvazione legge finanziaria ed i piani di sviluppo locale e regionale, richiedono l’insediamento della camera alta. Ecco perché, secondo il portavoce, è necessario organizzare le elezioni dei Consigli locali prima delle elezioni comunali. “Prosegue il coordinamento tra la commissione e la presidenza della Repubblica, in attesa di un incontro ufficiale tra le due parti nei prossimi giorni, che riguarderà in particolare la determinazione delle priorità di voto e l’emanazione del decreto per convocare l’elettorato", aggiunge Mansri. (segue) (Res)