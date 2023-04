I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: analista Ennaifer, difficile un prestito dall'Fmi dopo dichiarazioni presidente Saied - Dopo le dichiarazioni del presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, contro i “dettami” dall’estero e le richieste “inaccettabili” dei creditori stranieri, sarà molto difficile per il Paese nordafricano ottenere un prestito da 1,9 milioni di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi) entro il 2023. Lo ha dichiarato oggi l'analista finanziario ed economico Bassem Ennaifer al sito web d’informazione "Tunisie Numerique”. L’impatto delle parole del capo dello Stato “è stato immediato: il valore delle obbligazioni tunisine è subito diminuito sui mercati, il che significa che i rischi per l'economia tunisina sono elevati. Ciò comporterà infatti grandi difficoltà nelle operazioni di approvvigionamento", ha detto Ennaifer. L’esperto ha avvertito che ora gli operatori economici privati, ma anche gli Stati, potrebbero “non essere in grado di ottenere il rimborso dei debiti” da parte di Tunisi “Inoltre, le agenzie di rating declasseranno nuovamente la Tunisia", ha spiegato l'economista, spiegando che questa circostanza potrebbe provocare un nuovo aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse, con un conseguente e significativo rincaro dei prezzi per la popolazione. (segue) (Res)