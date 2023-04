I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Israele chiede all’Onu di condannare Libano e Hamas per lancio razzi - Israele ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di condannare il Libano e il gruppo palestinese Hamas per il recente lancio di razzi contro lo Stato ebraico. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di aver contattato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e di aver chiesto al Consiglio di sicurezza di condannare questi atti, a cui Israele ha risposto con attacchi aerei e colpo di artiglieria a Gaza e in Libano. In precedenza, il Libano aveva annunciato di voler “presentare una denuncia ufficiale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito dei bombardamenti e degli attacchi avvenuti all'alba di oggi nelle regioni del Libano meridionale”. Dopo le consultazioni con il primo ministro uscente Najib Miqati, il ministro degli Esteri, Abdallah Bou Habib, ha incaricato la missione libanese alle Nazioni Unite a New York di presentare tale denunciare un reclamo formale al Palazzo di Vetro. "Questi bombardamenti costituiscono una palese violazione della sovranità del Paese, della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e minacciano la stabilità goduta dal Libano meridionale”, riferisce il ministero. (segue) (Res)