- Medio Oriente: l’Iran condanna i bombardamenti israeliani in Libano e a Gaza - L’Iran condanna “fermamente gli attacchi” di Israele, “considerandoli una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, e una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti umani della nazione palestinese oppressa”. Lo ha detto il portavoce del ministero Esteri di Teheran, Nasser Kanaani, secondo quanto riferiscono i media statali iraniani. La diplomazia della Repubblica islamica, inoltre, chiede “una risposta efficace da parte di organismi mondiali". Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sferrato nella notte attacchi aerei contro obiettivi nel Libano meridionale e contro gallerie e depositi di armi del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi contro i territori israeliani verificatosi nella giornata di ieri. Sono stati colpiti, in particolare, undici obiettivi nella Striscia di Gaza e tre nel sud del Libano: tutti dell'organizzazione palestinese Hamas. Ad oggi non vi è notizia di feriti, ma solo di danni materiali. (segue) (Res)