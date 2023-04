© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: 60 mila fedeli alla moschea di Al Aqsa, sventolate bandiere di Hamas - Circa 60 mila fedeli musulmani si sono riuniti oggi per la preghiera del mezzogiorno nel venerdì di Ramadan, davanti alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, dopo una manifestazione pacifica nonostante gli scontri degli scorsi giorni. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, sottolineando che, “tuttavia, mentre la preghiera si avvicinava alla conclusione, centinaia di persone si sono riunite e hanno sventolato bandiere di Hamas e "cantato slogano a sostegno dell’attacco terroristico avvenuto in Cisgiordania, nel quale sono state uccise due sorelle israeliane”. I canti “hanno elogiato anche il Libano, da dove ieri sono state lanciate decine di razzi contro Israele, in una delle peggiori violenze transfrontaliere registrate dal 2006”, aggiunge la medesima fonte. (segue) (Res)