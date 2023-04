I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: inflazione marzo registra aumento dell’1,1 per cento su mese - L’indice dei prezzi al consumo in Cile ha registrato a marzo un amento dell’1,1 per cento su base mensile. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica (Ine). Nei primi tre mesi dell’anno l’inflazione ha accumulato un aumento dell’1,8 per cento e dell’11,1 per cento su anno. A febbraio l'aumento su anno era stato dell'11,9 per cento. "Ci stiamo muovendo nella giusta direzione e questo avvantaggia i settori a basso reddito, poiché i movimenti al ribasso si rilevano soprattutto nel settore alimentare e dei trasporti", ha commentato il ministro delle Finanze, Mario Marcel. (segue) (Res)