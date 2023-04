© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: accordo con fondo Usa, Ypf evita azione legale da 134 miliardi di dollari - La compagnia energetica argentina Ypf, assiema alla spagnola Repsol, hanno firmato un accordo grazie al quale il fondo statunitense di "Liquidazione della Maxus", a determinate condizioni, dovrebbe non chiedere l'estinzione di un debito fino a 14 miliardi di dollari. L'intesa, che mette fine a un contenzioso di oltre venti anni, impegna ciascuna delle due aziende a versare 287,5 milioni di dollari al fondo, in cambio dell'esenzione di ogni responsabilità sulla causa. "Ypf e Repsol sono arrivati a un accordo di conciliazione in base al quale il fondo Maxus rinuncerà alle richieste presentate contro Ypf e Repsol presso il tribunale fallimentare del distretto del Delaware, così come a tutte le richieste attuali e future che potrebbe avanzare contro Ypf e Repsol", si legga nella nota. (segue) (Res)