I fatti del giorno - America latina (5)

- Messico: cercavano 23 dispersi, liberato 40 migranti in mano a trafficanti - Impegnate nella ricerca di 23 persone di cui non si avevano notizie da giorni, le autorità del Messico hanno liberato 40 persone tenute sotto sequestro da una presunta rete di traffico dei migranti. Oltre a due messicani, le forze di sicurezza hanno intercettato cittadini provenienti da Venezuela, El Salvador ed Honduras. L'operazione, portata a termine nei pressi della città centrale di San Luis de Potosì, sembra mettere fine a un caso che da martedì aveva dominato le cronache locali. Inizialmente si era infatti parlato della "scomparsa" di un gruppo di turisti, quindi di un sequestro a fini di estorsione. Solo nella serata di giovedì il dipartimento di Sicurezza ha chiarito che si trattava di stranieri in transito verso gli Stati Uniti. (Res)