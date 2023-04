© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: la presidente Tsai atterra a Taipei, "non cederemo alle pressioni della Cina" - Taiwan non cederà alle pressioni della Cina e continuerà a dialogare con i suoi partner internazionali. Lo ha dichiarato la presidente Tsai Ing-wen dall'aeroporto internazionale di Taoyuan, dove è atterrata dopo un viaggio di dieci giorni che ha previsto tappe negli Stati Uniti, Guatemala e Belize. "Abbiamo dimostrato alla comunità internazionale che, di fronte a pressioni e minacce, Taiwan sarà ancora più unita e non cederà assolutamente ad atti di repressione, né è disposta ad interrompere le sue interazioni col mondo", ha detto la presidente taiwanese dall'aeroporto internazionale di Taoyuan. (segue) (Res)