- Vietnam-Emirati: al via negoziato per accordo di partenariato economico - Il Vietnam e gli Emirati Arabi Uniti hanno convenuto di avviare un negoziato per un Accordo di partenariato economico onnicomprensivo (Cepa). Lo riferisce il portale del governo vietnamita. L’avvio della trattativa è stato concordato ieri dal ministro del Commercio e dell’industria del Vietnam, Nguyen Hong Dien, e dal ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati, Thani Al Zeyoudi. Il Paese del Golfo Persico è il principale partner commerciale dello Stato del Sud-est asiatico nell’area Medio Oriente e Nord Africa. L’anno scorso gli scambi non petroliferi hanno raggiunto 7,9 miliardi di dollari. (segue) (Res)